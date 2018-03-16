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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 17:36 16.03.2018 - 17:36

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Лондон. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Правоохранительные органы Великобритании начали расследование дела об убийстве соратника Бориса Березовского Николая Глушкова, говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

"Контртеррористическая группа Службы столичной полиции, которая с самого начала ведет расследование, в настоящий момент расценивает смерть господина Глушкова как убийство", - отмечается в заявлении, обнародованном в пятницу.

Согласно заявлению, смерть Н.Глушкова наступила в результате "сдавливания шеи". К таким выводам следователи пришли по результатам паталогоанатомической экспертизы.

При этом в заявлении подчеркивается, что следствие пока не выявило связи между смертью Н.Глушкова и отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"На данный момент нет ничего, что позволило бы предположить связь с попытками убийств в Солсбери, и нет никаких свидетельств того, что он (Н.Глушков - ИФ) был отравлен", - написано в заявлении.

Также в Скотланд-Ярде пояснили, что опасности для здоровья британцев в связи с расследованием обстоятельств смерти Н.Глушкова нет.

О смерти бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота" и соратника Бориса Березовского Н.Глушкова сообщил "Интерфаксу" адвокат А.Боровков 13 марта.

Н.Глушков скончался в Лондоне от удушья, заявил 14 марта "Интерфаксу" в среду источник в его окружении на условиях анонимности.

"Глушков скончался от удушья, основная версия на сегодняшний день - это суицид, криминальная не рассматривается. Назначена экспертиза, которая установит способ удушения", - сказал собеседник агентства.

На минувшей неделе сотрудники британской полиции объявили, что 4 марта близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия.

Впоследствии премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к этому инциденту.

По версии британской стороны, С.Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическом веществом программы "Новичок" российского происхождения.

Москва отвергает эти обвинения.

Аю бс

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