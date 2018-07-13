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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 14:12 13.07.2018 - 14:12

Лондон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Несколько десятков тысяч человек собрались в районе Вестминстер в центральной части Лондона, чтобы принять участие в "марше против Трампа" - массовой акции протеста против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, сообщают в пятницу британские СМИ.

"Дональд Трамп приехал в Соединенное Королевство 13 июля. Сотни тысяч человек со всех уголков страны объединят усилия, чтобы показать, что его провоцирующие ненависть и раздор высказывания не будут приняты здесь", - говорится на главной странице сайта организатора акции - движения Stop Trump.

В свою очередь британская газета "Дейли телеграф" сообщила, что более 165 тыс. человек ранее выразили желание принять участие в марше по улицам Лондона.

Издание отметило, что если число демонстрантов действительно окажется столь высоким, то "марш против Трампа" станет самой масштабной акцией протеста против американского лидера за все время его президентства.

Согласно информации, опубликованной в Twitter организаторов мероприятия, марш стартует в 14:00 по местному времени (16:00 МСК) у штаб-квартиры британской телерадиокомпании Би-Би-Си в квартале Мэрилебон.

В течение последующих трех часов, активисты намерены пройти с маршем по улице Риджент-стрит и к 17:00 (19:00 МСК) выйти к Трафальгарской площади.

Ранее в пятницу члены движения Stop Trump запустили в воздух над Лондоном гигантский надувной шар, изображающий американского лидера в виде младенца в подгузнике и со смартфоном в руке. Так называемый "малыш Трамп" поднялся в воздух с площади близ Вестминстерского дворца, где проходят заседания парламента Великобритании.

Накануне Д.Трамп прибыл в Соединенное Королевство с официальным визитом. В первой половине дня в пятницу он проводит переговоры с британским премьером Терезой Мэй.

Ожидается, что позднее в пятницу Д.Трамп с супругой Меланией направятся в Виндзорский замок в графстве Беркшир, где у них запланирована встреча с королевой Великобритании Елизаветой II.

В пятницу вечером президент США и первая леди отправятся в Шотландию, где, как ожидается, они посетят гольф-клуб и отель Trump Turnberry и гольф-клуб Trump International Golf Links Scotland.

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