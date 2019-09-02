Лондон. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Британские депутаты, выступающие против "жесткого" Brexit - без соглашения Лондона и Брюсселя, во вторник вынесут на рассмотрение парламента законопроект, направленный на то, чтобы не допустить выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

По информации британских СМИ, в частности, депутаты предлагают перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца - до 31 января 2020 года, чтобы избежать "жесткий" сценарий развития событий.

В свою очередь глава оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин назвал нынешнюю неделю решающей, чтобы положить конец вероятным намерениям британского правительства вывести Соединенное Королевство из ЕС без соглашения с Брюсселем.

Между тем, и среди представителей Консервативной партии есть сторонники этой инициативы, включая бывшего министра юстиции Дэвида Гока. Однако в Консервативной партии предупредили тех, кто поддерживает этот законопроект, о том, что они будут исключены из партии из-за этого.

Агентство Bloomberg отмечало, что такое голосование будет восприниматься премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном как де-факто голосование по вопросу о доверии правительству, и если это доверие он не получит, то объявит о досрочных выборах.

Сам Джонсон, выступая в понедельник после внеочередного заседания кабинета министров, заявлял об отсутствии стремления организовывать внеочередные выборы в парламент. В то же время он высказался против очередного переноса сроков выхода страны из ЕС.

Однако, как сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя британского правительства, премьер Джонсон намерен организовать 14 октября досрочные выборы в парламент в том случае, если депутаты не станут поддерживать его политику в отношении Brexit.

Согласно источнику, Джонсон обратится с соответствующим призывом к депутатам, если премьер потерпит неудачу на голосовании во вторник: планируется, что вопрос о досрочных выборах будет вынесен на рассмотрение на следующий день - в среду.

Телерадиокорпорация BBC напоминала, что для организации внеочередных выборов (по графику выборы не предусмотрены до 2022 года) Джонсону нужно заручиться поддержкой двух третей от 650 депутатов Палаты общин.

3 сентября члены британского парламента вернутся с летнего перерыва к работе. Затем парламентарии вновь уйдут на дополнительные "каникулы" на пять недель. Таким образом, к завершению этих каникул до запланированного выхода Британии из ЕС - 31 октября - будет оставаться всего две с половиной недели.

Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября 2019 года. Она может сделать это раньше, после того, как депутаты согласуют сделку по Brexit. Если же члены британского парламента так и не поддержат соглашение, то Великобритания выйдет из союза без каких-либо договоренностей с Брюсселем.

1аю ар ют

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