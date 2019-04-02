Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 14:56

Лондон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Межпартийная группа британских депутатов намерена добиваться предотвращения возможного 12 апреля 2019 года выхода Великобритании из ЕС без сделки с Брюсселем, сообщает во вторник газета The Guardian.

Законопроект под авторством лейбористки Иветт Купер требует от премьер-министра "незамедлительно" предложить ЕС перенести сроки Brexit.В поддержку документа выступают, в частности, некоторые депутаты-консерваторы.

"Сейчас мы находимся в действительно опасной ситуации, где существуют серьезные риски выхода без сделки через 10 дней", - заявила И.Купер.

"Премьер-министр...должна представить предложение, в частности, сказать, какое продление сроков, по ее мнению, нам нужно, чтобы решить все вопросы", - добавила она.

Ожидается, что обсудить законопроект и проголосовать по нему палата общин Великобритании сможет до четверга, после этого планируется отправить на рассмотрение в плату лордов.

Британский кабинет министров в настоящее время проводит заседание по вопросу Brexit. СМИ полагают, что после него премьер-министр может предложить провести новое голосование по своей сделке с Брюсселем.

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