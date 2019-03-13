Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 20:36

Лондон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Британские депутаты поддержали поправку к инициативе премьер-министра Терезы Мэй, призывающую исключить любую возможность проведения Brexit без соглашения с ЕС, сообщает телеканал Sky News.

Эту поправку, носящую рекомендательный характер, поддержали 312 депутатов, 308 проголосовали против нее.

Телеканал поясняет, что поправка "призывает членов парламента отказаться от выхода из ЕС без соглашения при любых обстоятельствах".

Позже в среду депутаты проголосуют по основному пункту повестки дня: предложению Т.Мэй об отказе от выхода из ЕС 29 марта 2019 года без соглашения с Брюсселем и без согласованных принципов будущих отношений Лондона и Брюсселя.

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