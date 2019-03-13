Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 21:02

Лондон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Члены палаты общин Великобритании проголосовали за то, чтобы Великобритания не могла покинуть ЕС без заключения соглашения с Брюсселем. Голосование транслировало британское телевидение.

Эту инициативу, с которой выступила премьер страны Тереза Мэй, поддержали 321 депутатов, 278 выступили против нее.

Ранее в парламенте приняли поправку, согласно которой Лондону при любых обстоятельствах следует отказаться от Brexit в случае отсутствия соглашения с Брюсселем. В первоначальной версии предложения Т.Мэй формулировка была более мягкой. В нем говорилось о том, что Brexit без соглашения нельзя провести 29 марта 2019 года: именно на эту дату в настоящее время запланирован выход Великобритании из ЕС.

Голосование проходило в свободном формате, то есть партии не давали своим членам рекомендации по тому, за что отдать свой голос.

Теперь депутатам предстоит новое голосование. В четверг им предстоит определить, хотят ли они отложить сроки выхода из ЕС. При этом Т.Мэй предупредила в среду вечером, что речь пойдет лишь о небольшом переносе сроков Brexit, причем этот вариант будет актуальным, если в парламенте в течение марта смогут одобрить сделку с ЕС.

Если члены парламента поддержат перенос сроков, то Т.Мэй должна будет обратиться к ЕС с официальной просьбой о продлении срока действия статьи 50 Лиссабонского договора, которая определяет процедуру выхода членов ЕС из союза. Затем 27 стран ЕС должны единогласно решить, следует ли продлить сроки Brexit.

Выход Великобритании из ЕС в настоящее время запланирован на 29 марта.

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