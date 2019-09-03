Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 23:31

(уточненная версия, уточняется день в заголовке и в первом абзаце)

Лондон. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Депутаты британского парламента проголосовали за то, чтобы в среду рассмотреть законопроект, запрещающий правительству проводить Brexit, не достигнув предварительно соглашения с ЕС.

За предложение проголосовали 328 человек, против - 301, отмечают британские СМИ. Сторонники этого предложение предлагают добиваться переноса Brexit ещё на три месяца - до 31 января 2020 года.

Это стало чувствительным поражением для премьера Великобритании Бориса Джонсона, нацеленного на то, чтобы вывести страну из ЕС к 31 октября 2019 года вне зависимости от того, будет ли к тому времени соглашение с Евросоюзом по условиям Brexit.

1во тг

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