Лондон. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Депутаты британского парламента проголосовали за то, чтобы в четверг рассмотреть законопроект, запрещающий правительству проводить Brexit, не достигнув предварительно соглашения с ЕС.
За предложение проголосовали 328 человек, против - 301, отмечают британские СМИ.
Это стало чувствительным поражением для премьера Великобритании Бориса Джоносона, нацеленного на то, чтобы вывести страну из ЕС к 31 октября 2019 года вне зависимости от того, будет ли к тому времени соглашение с Евросоюзом по условиям Brexit.
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