Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 23:22

Лондон. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Депутаты британского парламента проголосовали за то, чтобы в четверг рассмотреть законопроект, запрещающий правительству проводить Brexit, не достигнув предварительно соглашения с ЕС.

За предложение проголосовали 328 человек, против - 301, отмечают британские СМИ.

Это стало чувствительным поражением для премьера Великобритании Бориса Джоносона, нацеленного на то, чтобы вывести страну из ЕС к 31 октября 2019 года вне зависимости от того, будет ли к тому времени соглашение с Евросоюзом по условиям Brexit.

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