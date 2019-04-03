Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 16:49

*** Российские "стратеги" возвращаются домой вдоль побережья Норвегии

Лондон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Истребители "Тайфун" дежурных сил британских Королевских ВВС, которые в среду были подняты по тревоге для идентификации и сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, выполнявших полет над Северным морем, вернулись на свою авиабазу Лоссимут в Шотландии, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По имеющимся данным, российские "стратеги" в настоящее время возвращаются на базу, совершая полет в северо-восточном направлении над Норвежским морем.

Российские бомбардировщики осуществляли полет над международными водами Норвежского и Северного морей. На юге Северного моря они совершили разворот и легли курсом на север вдоль побережья Британии.

За полетом российских бомбардировщиков над Северным морем помимо британских самолетов также следили истребители F-16 ВВС Дании. Кроме того, на юге Норвегии выполнял полет натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS. На севере Франции также курсировал самолет AWACS национальных ВВС.

В целях обеспечения длительности полетов британских истребителей "Тайфун" их сопровождал самолет-заправщик "Вояджер", поднявшийся с авиабазы Брайз-Нортон в Англии.

Официального подтверждения Лондона о полете российских бомбардировщиков вблизи Великобритании пока не поступало.

29 марта пара российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 также совершила полет над Северным морем вблизи Великобритании.

Минобороны РФ сообщило тогда, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

"Продолжительность полета составила более 13 часов. Авиационное сопровождение самолетов дальней авиации выполняли экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31", - отметили в Минобороны РФ.

По его данным, на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Дании и "Тайфун" ВВС Великобритании.

По словам российских военных, в ходе полета экипажи Ту-160 и МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе.

Со своей стороны, оборонное ведомство Соединенного Королевства тогда также подтвердило, что 29 марта истребители "Тайфун" дежурных сил Королевских ВВС вылетали с авиабазы Лоссимут в Шотландии на сопровождение российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 (по натовской кодификации - "Блэкджек"), приблизившихся к британскому воздушному пространству в районе Северного моря.

"Королевские ВВС совместно с союзниками по НАТО отслеживали российские самолеты на различных этапах их полета в международном воздушном пространстве перед тем, как осуществить их "перехват" над Северным морем. Наши истребители сопровождали их в зоне британских интересов и проследили за тем, чтобы они не заходили в воздушное пространство Соединенного Королевства", - говорилось в сообщении.

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