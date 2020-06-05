Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 17:50

Лондон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Британские Истребители "Тайфун", дислоцированные в Литве, дважды на текущей неделе вылетали на перехват российских военных самолетов над Балтийским морем, сообщили в пятницу Королевские ВВС.

"Тайфуны" поднимались во второй половине дня 4 июня для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20 и двух сопровождавших его истребителей Су-27, выполнявших полет над Балтийским морем", - говорится в сообщении.

Указывается, что это был второй вылет на идентификацию и сопровождение российских военных самолетов за 48 часов.

По данным британских военных, истребители "Тайфун" также поднимались с базы НАТО в Шяуляе в Литве 2 июня для перехвата российского самолета Ил-20, летевшего вдоль побережья Литвы над международными водами Балтики.

Британские истребители, базирующиеся в Литве на ротационной основе, входят в состав миссии НАТО по патрулированию воздушного стран Балтии.

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