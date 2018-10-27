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Этот контент был опубликован 27 октября 2018 г. 17:57 27.10.2018 - 17:57

Лондон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Два истребителя дежурных сил британских ВВС "Торнадо" в субботу днем вылетали с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии для встречи российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, выполнявших полет над Норвежским морем в юго-западном направлении, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, российские ракетоносцы, вылетевшие с авиабазы "Оленья" в Мурманской области, совершали полет вдоль побережья Норвегии, где проходят крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Trident Juncture 2018.

Британские истребители с позывными K3Z12 и K3Z11 по тревоге были подняты в воздух соответственно в 14:30 и 15:10 мск.

После того, как бомбардировщики Ту-160 совершили разворот у берегов Норвегии, взяв обратный курс на север, британские истребители в районе 16:55 мск направились на базу в Лоссимуте.

По имеющимся данным, российские стратегические бомбардировщики осуществляли полет в сопровождении самолета дальнего радиолокационного обнаружения и наведения ВКС РФ А-50.

В целях обеспечения длительности полетов истребителей "Торнадо" с авиабазы "Фэрфорд" в Англии был также поднят самолет-заправщик "Вояджер".

1нв яч

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