Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 8:39

Лондон. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Консервативная партия Великобритании сможет получить большинство в британском парламенте по итогам выборов, которые состоятся в четверг, свидетельствует опубликованный в среду прогноз телеканала Sky News.

Согласно его данным, консерваторы, вероятно, получат 339 мест в 650-местной Палате общин, что на 21 место больше, чем на выборах в 2017 году. Лейбористы могут рассчитывать на 231 место.

Шотландской национальной партии прочат 41 место, а либеральным демократам - 15.

Канал отмечает, что из-за погрешности измерений все же нельзя полностью исключать возможность того, что никакая из партий не получит большинство в нижней палате британского парламента.

Прогноз телеканала основывается на опросе более 100 тыс. человек. Опрос проводился с прошлой недели.

Выборы, намеченные на 12 декабря, - досрочные. Премьер-министр Борис Джонсон призвал к досрочным выборам, когда стало ясно, что он не сможет исполнить свое обещание вывести Британию из ЕС 31 октября 2019 года. Премьер надеется, что новый состав парламента поддержит его сделку по Brexit.

Джонсон добивался, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. Теперь Brexit запланирован на 31 января 2020 года.

1вл эф др

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