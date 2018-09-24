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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 10:53 24.09.2018 - 10:53

Лондон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Лейбористская партия Великобритании готова бороться за повторное голосование по Brexit после заключения сделки между Великобританией и ЕС, однако предпочитает такому варианту проведение всеобщих досрочных выборов, сообщает в понедельник телеканал "Скай ньюс".

"Если мы не сможем добиться всеобщих выборов, лейбористы должны поддержать любые оставшиеся варианты, в том числе и проведение всеобщего голосования", - говорится в заявлении, вынесенным на голосование на конференции лейбористов.

Такая формулировка была принята на встрече лейбористов в воскресенье, голосование по ней пройдет во вторник.

Ранее газета "Файненшл таймс" писала, что за проведение повторного референдума по Brexit выступают 86% членов лейбористской партии.

СМИ отмечают, что за всеобщие выборы, как и за повторное голосование по Brexit, лейбористы будут бороться, если парламент проголосует против согласованного ЕС и правительством премьер-министра Терезы Мэй плана по выходу Великобритании из ЕС.

Ранее в интервью Би-би-си лидер партии Джереми Корбин заявил, что он не призывает к повторному референдуму по Brexit, и что лейбористы "отдают предпочтение" всеобщим выборам, которые позволят сформировать лейбористское правительство для переговоров с ЕС по будущему Великобритании.

Британские СМИ сообщали, что команда Т.Мэй начала тайную подготовку к досрочным выборам в ноябре, чтобы спасти переговоры по Brexit, а также чтобы сохранить пост премьер-министра за Т.Мэй. Министр по Brexit Доминик Рааб опроверг эти сообщения.

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