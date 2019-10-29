Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 12:30

*** Лидер лейбористов не уточнил, поддержит ли его партия законопроект Джонсона о выборах 12 декабря

Лондон. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что его партия поддержит досрочные выборы в стране, сообщают во вторник британские СМИ.

"Я всегда говорил, что мы готовы к выборам, и наша поддержка зависит от того, снимут ли с повестки Brexit без соглашения (между Лондоном и Брюсселем - ИФ)", - заявил Корбин, его цитирует телеканал Sky News.

Корбин пояснил, что условие лейбористов было соблюдено "на ближайшие три месяца". Накануне ЕС и Лондон договорились о продлении сроков Brexit с 31 октября 2019 года до 31 января 2020 года.

Он пообещал, что его партия начнет "самую амбициозную и радикальную кампанию за реальные изменения" в Великобритании.

Несмотря на то, что лидер лейбористов поддержал досрочные выборы, он не уточнил, поддержит ли его партия законопроект о проведении выборов 12 декабря, который во вторник внесет на рассмотрение премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отмечает BBC.

Если лейбористы все же проголосуют за законопроект, предложенный Джонсоном, он почти наверняка получит достаточное количество голосов, чтобы стать законом.

Джонсон уже трижды вносил в парламент инициативу о досрочных выборах, все три раза она не смогла набрать необходимых двух третей голосов депутатов, в частности, из-за того, что от голосования воздерживались лейбористы.

После очередного провала инициативы в понедельник, Джонсон заявил, что в следующий раз он внесет в парламент не инициативу, а законопроект, для принятия которого нужно простое большинство голосов.

Рассмотрение этого законопроекта начнется около 13:00 по лондонскому времени (16:00 мск) и продлится порядка шести часов, отмечают британские СМИ.

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