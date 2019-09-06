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Лондон. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Члены Лейбористской партии не намерены поддерживать в понедельник, 9 сентября, новое предложение премьера Великобритании Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов в парламент, сообщает газета The Guardian.

Изначально лидер лейбористов Джереми Корбин обещал, что выступит за выборы, но только после того, как в стране будет окончательно принят законопроект, нацеленный на перенос Brexit на 31 января 2020 года. Цель этого переноса - избежать выхода из ЕС без заключенного с Брюсселем соглашения, регламентирующего дальнейшие отношения сторон.

Однако соратники Корбина по партии, как отмечает The Guardian, оказывают на него давление, убеждая, что пока рано соглашаться на выборы. В итоге теневой министр иностранных дел Эмили Торнберри в пятницу утром подтвердила, что ее партия не будет голосовать в палате общин за досрочные выборы. Она пояснила, что такое решение вызвано недоверием к Джонсону и недовольством тем обстоятельством, что премьер сможет назначить дату выборов, не согласовывая ее с оппозицией.

Позже в пятницу представители других оппозиционных партий также указали, что не согласятся на предложение о выборах. Так, такую позицию заняли, в частности, либерал-демократы и шотландские националисты из SNP. Это существенно снижает шансы на то, что консерваторы в понедельник добьются в парламенте проведения досрочных выборов.

Наблюдатели отмечают, что многие британские оппозиционеры считают, что им невыгодно торопить события, в частности, - потому что их победа на выборах выглядит на данный момент выглядит труднодостижимой. Поэтому лучше занять выжидательную позицию и посмотреть, как правительство будет пытаться выйти из тупиковой ситуации с Brexit.

Изначально Джонсон хотел провести выборы до ныне действующего дедлайна по Brexit - 31 октября 2019 года. Однако ранее на этой неделе парламент не поддержал предложение. Кроме того, в палате общин одобрили законопроект, согласно которому Джонсон должен попросить ЕС перенести Brexit до 31 января 2019 года. Теперь документ находится на рассмотрении палаты Лордов. Премьер же заверяет, что не хочет просить о таком Брюссель и нацелен в любом случае на выход из ЕС 31 октября. В ЕС же предупреждали, что продление сроков Brexit возможно лишь в том случае, если будет ясно, на что именно Лондон намерен употребить дополнительные три месяца.

Для одобрения предложения о внеочередных выборах Джонсона должны поддержать минимум две трети членов палаты общин, то есть - не только находящиеся у власти консерваторы, но и хотя бы часть оппозиции.

Как сообщалось, правительство намерено поставить на голосование в парламенте вопрос о выборах вечером в понедельник.

Опросы показывают, что в случае выборов консерваторы могут рассчитывать на убедительную победу.

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