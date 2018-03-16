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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 10:48 16.03.2018 - 10:48

Лондон. 16 марта. ИНТЕРФКС - Член британского парламента лейборист Майк Гейпс высказал несогласие с критикой лидера британской Лейбористской партии Джереми Корбина в адрес премьер-министра Терезы Мэй и ее действий в отношении России, сообщает в пятницу телеканал "Скай Ньюз".

"Я считаю, что его (Дж.Корбина - ИФ) тон в парламенте был неправильным...Сейчас важно быть едиными перед лицом провокации и попыток устрашения нашей страны со стороны России, и нам необходимо добиться максимального единения внутри страны, а потом - международной поддержки, которую я рад сейчас видеть", - сказал М.Гейпс.

Дж.Корбин уже дважды призывал правительство Великобритании давать ответ на инцидент с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, основываясь на убедительных доказательствах, не спеша с выводами.

В четверг в колонке "Гардиан" Дж.Корбин подчеркнул, что "лейбористы, конечно, не являются сторонниками" российских властей, однако призвал "не погружаться в "новую холодную войну" с ростом расходов на вооружение, опосредованными конфликтами и маккартийской (от имени бывшего американского сенатора Джозефа Маккарти, употребляется когда речь идет о критике, базирующейся на безосновательных обвинениях - ИФ) нетерпимостью к инакомыслию".

"Как я и говорил в парламенте, российские власти нужно привлечь к ответственности, основываясь на доказательствах, а наш ответ должен быть одновременно решительным и пропорциональным", - отмечает Дж.Корбин.

Ранее Дж.Корбин призвал правительство Великобритании вести "твердый диалог" с Москвой в расследовании отравления С.Скрипаля.

Выступая перед членами британского парламента, лидер лейбористов также спросил Т.Мэй, как британское правительство ответило на просьбы Москвы предоставить образцы вещества, использованного при отравлении бывшего сотрудника ГРУ.

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