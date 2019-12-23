Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 9:42

Лондон. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Лейбористская партия собрала комиссию, которая проведет официальное расследование причин проигрыша лейбористов на недавно прошедших выборах в парламент, сообщает в понедельник газета The Guardian.

В комиссию вошли как депутаты, так и не входящие в состав парламента члены партии, в том числе - представители профсоюзов. Ожидается, что отчет по расследованию комиссия представит к концу февраля: до выборов нового лидера партии.

Члены комиссии, в частности, планируют опросить кандидатов из тех округов, где Лейбористская партия потеряла парламентские кресла, а также поговорить с партийными активистами из этих округов.

Комиссия собирается в полной мере разобраться в причинах проигрыша, и учитывать не только "тривиальные трактовки", согласно которым в провале виноваты лидер партии Джереми Корбин или Brexit.

12 декабря в Великобритании состоялись парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала Консервативная партия премьера Бориса Джонсона. Консерваторы получили 365 мест в парламенте (на 57 мест больше, чем у них было в прежнем составе нижней палаты парламента). Финишировавшие на втором месте лейбористы получили только 203 места (на 59 меньше, чем на предыдущих выборах). Третье место - у Шотландской национальной партии (48 мест, на 13 больше, чем было). Четвертые - либерал-демократы (11 мест, на одно меньше, чем на предыдущих выборах). Остальные партии получили в общей сложности 23 места.

Вскоре после выборов лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что покинет свой пост после того, как будет избран его преемник.

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