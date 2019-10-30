Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 11:08

Лондон. 30 октября. ИНТЕРФАКС - В британской Палате лордов в среду проведут голосование по законопроекту о досрочных выборах 12 декабря, сообщает агентство Associated Press.

Ожидается, что палата лордов поддержит законопроект, ранее принятый палатой общин.

Если законопроект получит одобрение у лордов, то в следующую среду британский парламент будет распущен, чтобы провести короткую пятинедельную предвыборную кампанию.

По средам в британской плате общин традиционно проходит сессия вопросов к премьер-министру, таким образом, нынешняя сессия станет последней для текущего состава парламента.

По плану следующие выборы в Великобритании должны были пройти в 2022 году.

В прошлый раз досрочные выборы организовала в 2017 году бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, намереваясь при их помощи нарастить число консерваторов в парламенте. Однако выборы оказались относительно неудачными для Консервативной партии, которая потеряла большинство в палате общин, однако сумела остаться у власти. В результате Мэй не смогла провести через парламент согласованную с Брюсселем следку по Brexit.

В настоящее время опросы общественного мнения демонстрируют преимущество Консервативной партией над Лейбористской, однако в результате после выборов в парламенте может сохраниться такой же раскол по вопросу Brexit, как и сейчас, отмечает AP.

Лейбористы возражали против проведения выборов 12 декабря, настаивая на 9 декабря. Они заявляли, что к этой дате еще не начнутся каникулы в британских университетах, и в воборах сможет принять участие больше студентов. Идея лейбористов не получила поддержки в парламенте.

Лидер Лейбористов Джереми Корбин уже призвал избирателей поддержать на выборах его партию.

"Не может быть яснее, какой выбор сделать на этих выборах. Правительство лейбористов будет на вашей стороне, в то время как консерваторы Бориса Джонсона, которые считают, что они были рождены, чтобы править, будут заботиться только о привилегированном меньшинстве", - заявил Корбин.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который стал инициатором досрочных выборов, заявил, что они помогут реализовать Brexit.

"Есть только один способ реализовать Brexit...это обновить парламент и дать народу возможность выбора", - заявил Джонсон.

Борис Джонсон добивался, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. В результате, теперь Brexit запланирован на 31 октября.

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