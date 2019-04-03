Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 20:53

***Также депутаты одобрили законопроект о недопустимости выхода из ЕС без сделки с Брюсселем

Лондон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Члены Палаты общин британского парламента в среду поддержали законопроект, продлевающий срок реализации Brexit, с перевесом в один голос, сообщает газета The Guardian.

Законопроект, предложенный парламентариями Иветтой Купер и Оливером Летвином, получил в поддержку 312 голосов, в то время как 311 членов Палаты общин проголосовали против.

Другой законопроект, автором которого также выступает член Лейбористской партии Иветта Купер, призванный исключить возможность выхода Великобритании из ЕС без сделки с Брюсселем, также прошел голосование.

"За" законопроект проголосовали 315 парламентариев, "против" выступили 310 человек.

Теперь законопроекты будут рассмотрены на уровне комитетов, после чего позже в среду они снова будут вынесены на голосование.

Если второй законопроект будет одобрен, вариант выхода Британии из ЕС без сделки больше не будет рассматриваться, и Лондону придется добиваться согласия ЕС на продление процесса Brexit в случае, если сделка так и не будет одобрена в британском парламенте к 12 апреля.

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