Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 18:09

Лондон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Представители Консервативной партии Британии и лейбористов пришли к соглашению о том, что сделка с Брюсселем об условиях Brexit должна пройти ратификацию в парламенте до ухода парламентариев на летний перерыв, сообщает британская газета The Guardian.

"Представитель премьера сообщила кабинету министров, что уход парламента на летний перерыв - это крайний срок для того, чтобы добиться ратификации соглашения о выходе из ЕС", - отмечает издание.

Британский парламент как правило уходит на летний перерыв во второй половине июля и возвращается к работе в сентябре.

Высокопоставленные представители обеих партий проводят встречи уже несколько недель в попытке найти компромисс по Brexit, который получил бы поддержку в британском парламенте.

Позиции сторон по Brexit остаются далекими друг от друга. Официальный представитель находящихся в оппозиции лейбористов, ответственный за вопрос Brexit, Кир Стармер заявлял в интервью газете The Guardian, что его партия готова поддержать сделку по Brexit, только если ее затем вынесут на референдум.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, в свою очередь, отвергала возможность нового референдума по Brexit, заявляя, что свое решение британские подданные высказали на референдуме 2016 года.

Если межпартийные переговоры провалятся, правительство намерено предоставить парламенту на голосование несколько вариантов Brexit. Предыдущие подобные голосования не принесли результата.

Выход Великобритании из ЕС планировался на 29 марта, однако британский парламент так и не успел согласовать условия выхода из ЕС к этой дате. В результате Brexit перенесли на 31 октября.

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