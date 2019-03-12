Брюссель. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Участник команды переговорщиков ЕС от Европарламента, лидер фракции ЕП "Альянс либералов и демократов за Европу" Ги Верхофстадт считает, что Великобритания утратила контроль над процессом Brexit.
"Brexit должен был означать возврат себе контроля (Великобританией - ИФ), но вместо этого Соединенное Королевство потеряло всякий контроль", - написал он в "Твиттере" после провального голосования во вторник в Палате общин британского парламента по очередному предложению премьер-министра Терезы Мэй.
"Только межпартийное сотрудничество, выдвигающее на первый план интересы страны, может положить конец этому беспорядку", - заявил Г.Верхофстадт.
"Если это произойдет, мы будем полностью в этом участвовать", - добавил европейский политик.
1ов тг