Британские подданные не хотят оплачивать свадьбу принца Гарри и актрисы Меган Маркл
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Лондон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Более 15 тыс. человек подписали петицию, требующую, чтобы свадьба принца Гарри Уэльского и актрисы Меган Маркл не оплачивалась из средств британских налогоплательщиков.
"Королевская свадьба - это частное мероприятие личного характера, которое пытаются выставить, как событие государственной важности", - говорится в описании петиции, опубликованной на сайте британской агитационной кампании "Рипаблик".
"Налогоплательщики не должны оплачивать частную свадьбу вне зависимости от того, кто вступает в брак", - также говорится на сайте кампании.
Кроме того, в петиции "Рипаблик" содержится призыв к правительству Великобритании обеспечить "высочайший стандарт открытости и прозрачности в том, что касается финансирования свадьбы принца Гарри и М.Маркл".
Бракосочетание принца Гарри Уэльского и американской актрисы Меган Маркл намечено на 19 мая 2018 года в Виндзорском замке.
ла ар
Интерфакс