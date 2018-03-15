Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 20:09 15.03.2018 - 20:09

Лондон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Более 15 тыс. человек подписали петицию, требующую, чтобы свадьба принца Гарри Уэльского и актрисы Меган Маркл не оплачивалась из средств британских налогоплательщиков.

"Королевская свадьба - это частное мероприятие личного характера, которое пытаются выставить, как событие государственной важности", - говорится в описании петиции, опубликованной на сайте британской агитационной кампании "Рипаблик".

"Налогоплательщики не должны оплачивать частную свадьбу вне зависимости от того, кто вступает в брак", - также говорится на сайте кампании.

Кроме того, в петиции "Рипаблик" содержится призыв к правительству Великобритании обеспечить "высочайший стандарт открытости и прозрачности в том, что касается финансирования свадьбы принца Гарри и М.Маркл".

Бракосочетание принца Гарри Уэльского и американской актрисы Меган Маркл намечено на 19 мая 2018 года в Виндзорском замке.

ла ар

Neuer Inhalt Horizontal Line