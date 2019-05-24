Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 12:21

***Лидер лейбористов приветствовал уход Мэй

Лондон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Ведущие политики Великобритании в пятницу поблагодарили Терезу Мэй за ее работу на посту премьер-министра Великобритании после ее заявления об уходе.

Так, бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон, которого СМИ называют одним из ведущих кандидатов на пост лидера Консервативной партии, отметил работу Мэй для Великобритании и призвал реализовать Brexit.

"Очень достойное заявление от Терезы Мэй. Спасибо вам за вашу мужественную службу нашей стране и Консервативной партии. Теперь настало время прислушаться к ее призывам: объединиться и реализовать Brexit", - написал Джонсон в Twitter.

Известный критик Терезы Мэй первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила в Twitter, что Мэй "заслуживает благодарности за ее службу".

"Я желаю Терезе Мэй всего наилучшего. У нас были глубокие разногласия, особенно в связи с ее подходом к Brexit и пренебрежением к интересам Шотландии...Ее уход не устранит тот хаос, который создали консерваторы", - написала Стерджен, отметив, что Великобритании необходимо новый референдум по Brexit.

Джонсона после его заявления Стерджен назвала лицемером.

Основной оппонент Мэй, лидер лейбористов Джереми Корбин, в свою очередь, приветствовал отставку Мэй.

"Тереза Мэй права, что уходит. Она приняла то, что страна знает уже несколько месяцев: она не может управлять, как и ее разделенная и распадающаяся партия", - написал Корбин в Twitter.

Консерватор Андреа Лидсом, за день до этого покинувшая должность лидера палаты общин из-за разногласий с Мэй по Brexit, как и Джонсон назвала речь Мэй достойной.

"Это стало иллюстрацией ее приверженности стране и долгу. Она сделала все возможное, и я желаю ей всего наилучшего", - написала Лидсом в Twitter.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что хотел бы отдать должное Мэй.

"Реализация Brexit всегда должна была стать сложной задачей, но она каждый день подходила к ней со смелостью и решительностью... Настоящая служительница народу", - написал Джереми Хант.

Признательность Мэй выразили не только в Британии, но и за ее пределами. Так, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар назвал Мэй "принципиальной, честной и глубоко увлеченной тем, чтобы сделать лучшее для ее страны и ее партии", сообщает телеканал Sky News.

"Тереза Мэй боролась за то, чтобы создать новое будущее для Великобритании. Я хочу пожелать ей всего наилучшего", - заявил Варадкар, подчеркнув, что он с нетерпением ждет тесного сотрудничества с преемником Мэй.

Британский премьер Тереза Мэй в пятницу объявила, что покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня этого года.

По ее словам, она договорилась с председателем партии и с главой влиятельного парламентского комитета 1922 о том, что процесс выбора нового партийного лидера начнется на следующей неделе.

При этом она подчеркнула, что останется на посту премьера до завершения процесса передачи власти.

Мэй напомнила, что не смогла добиться поддержки соглашения по Brexit.

"К сожалению, я оказалась неспособной это сделать. Я пыталась трижды", - отметила Мэй.

1мм ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!