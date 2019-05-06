Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 20:20

Лондон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Ведущие британские политики в понедельник направили поздравления принцу Гарри и его супруге герцогине Сассекской Меган в связи с рождением у них сына.

Одной из первых поздравила чету премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Поздравляю герцога и герцогиню Сассекских с рождением мальчика. Желаю всего наилучшего в это счастливое время", - написала британский премьер в Twitter.

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид назвал рождение первенца у Гарри и Меган "абсолютно потрясающими новостями", а также пошутил над старой британской традицией, согласно которой министр внутренних дел был обязан присутствовать при рождении детей в королевской семье.

"Несмотря на слухи, я, как глава министерства внутренних дел, не присутствовал при рождении", - написал С.Джавид.

Последний раз традиция соблюдалась в 1936 году, когда при рождении кузины королевы Елизаветы II принцессы Александры Кентской присутствовал глава МВД Джон Саймон. Процедура соблюдалась, чтобы подтвердить факт рождения потенциального претендента на престол, однако затем ее упразднили, так как больше не видели в ней необходимости.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен написала в Twitter, что "рождение ребенка - это радостное событие" и поздравила супругов.

Поздравил с новорожденным герцогов Сассекских и лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин.

"Я надеюсь, что у них все хорошо", - написал Дж.Корбин в Twitter.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, который венчал Гарри и Меган в 2018 году, тоже выступил с поздравлениями паре.

"Да благословит Господь новую семью любовью, здоровьем и счастьем", - написал он в Twitter.

Поздравления паре направила и экс-первая леди США Мишель Обама. Она написала в Twitter, что очень рада за молодых родителей и "с нетерпением ждет встречи" с новорожденным.

Также с рождением сына пару поздравил бывший коллега Меган Маркл по сериалу "Форс-Мажоры" Патрик Джей Адамс и актриса и телеведущая Эллен Дедженерес.

Британские СМИ отмечают, что герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт пока не опубликовали сообщение с поздравлением для герцогов Сассекских. В то же время, в Букингемском дворце сообщили, что Уильям и Кейт, а также королева Елизавета II и другие члены королевской семьи с радостью приняли новость о рождении ребенка.

В понедельник герцогиня Сассекская Меган родила мальчика весом 3,25 кг. Ее супруг принц Гарри присутствовал на родах, он сообщил журналистам, что и ребенок, и мать чувствуют себя хорошо.

Новорожденный станет седьмым в очереди на британский престол. Перед ним следуют принц Чарльз, принц Уильям и его трое детей, а также принц Гарри.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!