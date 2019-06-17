Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 17:07

Лондон. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Участники борьбы за пост лидера британских консерваторов не сошлись во мнении относительно негативных оценок президента США Дональда Трампа деятельности Садика Хана на посту мэра Лондона, пишет в понедельник Buzzfeed.

"Я думаю, что президенту Трампу нужно вернуться к внутренней политике (США). Лидеру такого государства не подобает продолжать вмешиваться во внутренние дела другой страны", - заявил Джавид.

"У президента есть право беспокоиться относительно насилия, но он должен беспокоиться о насилии в своей собственной стране, где его уровень в десять раз выше, чем в Великобритании", - добавил он.

Однако глава МИД Британии Джереми Хант, претендующий, как и Джавид, на пост главы Консервативной партии Британии и премьера страны, согласился с низкой оценкой Трампа деятельности Хана на посту мэра Лондона.

"У президента Трампа свой собственный стиль, и сам бы я такие слова не использовал. Но наш мэр Лондона не справился с борьбой с криминалом, в этом я согласен с президентом на 150%", - заявил Хант.

В офисе премьера Британии отказались комментировать заявления Трампа, назвав их "вопросом США". Лидер оппозиционной партии лейбористов Джереми Корбин назвал слова американского президента "просто ужасными".

Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес Хана. В конце минувшей недели он реблогнул на свою страницу в твиттере запись, в которой британскую столицу назвали "Лондонистаном Хана" с отсылкой в адрес происхождения мэра, выходца из Пакистана.

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