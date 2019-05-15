Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 9:23

Лондон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Ряд членов британского парламента раскритиковал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй за решение провести четвертое голосование по Brexit в палате общин, сообщает в среду газета The Daily Express.

Так, лидер ирландской Демократической юнионистской партии в британском парламенте Найджел Додс указал, что Мэй необходимо внести реальные изменения в свою сделку по Brexit, чтобы получить поддержку депутатов.

"Чтобы у документа была хоть какая-то возможность успеха, нужны реальные изменения для защиты экономический и конституционной целостности Великобритании", - сказал Додс.

Во время трех предыдущих голосований Мэй рассчитывала на поддержку юнионистов, но они каждый раз отвергали ее сделку по Brexit.

Бывший замминистра по делам Brexit Стив Бэйкер, заместитель председателя исследовательской группы консерваторов-евроскептиков European Research Group (ERG), усомнился в необходимости проводить голосование так скоро.

"Если бы партия "Брекзит" просила, чтобы мы приняли соглашение о выходе (из ЕС - ИФ), в голосовании был бы смысл. Но они не просят", - сказал Бэйкер.

Партия "Брекзит" участвует в выборах в Европарламент 23-26 мая, в настоящее время она лидирует в опросах британских избирателей. Британские партии вынуждены участвовать в выборах в Европарламент, так как страна не успела покинуть ЕС.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, в свою очередь, заявил, что разрешение ситуации с Brexit в интересах как консерваторов, так и лейбористов.

"На самом деле, в интересах обеих партий разрешить ситуацию с Brexit, так как нас уничтожат наши избиратели на всеобщих выборах, если мы пообещаем уважать результаты референдума (по Brexit - ИФ), и не сделаем этого", - заявил Хант во вторник.

Две партии на протяжении более чем месяца пытаются найти компромиссный вариант решения ситуации с Brexit, однако, по данным британских СМИ, их переговоры не демонстрируют значительного прогресса.

Во вторник вечером на Даунинг-стрит объявили, что четвертое голосование по соглашению с Брюсселем по Brexit состоится в первую неделю июня, которая начинается с 3 июня. На этой же неделе ожидается визит президента США Дональда Трампа в Великобританию.

Выход Великобритании из ЕС планировался на 29 марта, однако британский парламент так и не успел согласовать условия выхода из ЕС с этой дате. В результате Brexit перенесли на 31 октября. До этой даты британскому парламенту необходимо проголосовать за сделку, в противном случае Великобритания покинет ЕС без каких-либо договоренностей.

1мм эф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!