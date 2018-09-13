Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 17:44 13.09.2018 - 17:44

*** Само существование программ нарушением не является

Париж. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Программы массового наблюдения спецслужб Британии, о которых стало известно благодаря Эдварду Сноудену, нарушили ряд статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод, соответствующее решение в четверг вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В решении отмечается, что речь, в частности, идет о программе под кодовым названием TEMPORA, позволявшей массово собирать данные, о которой ранее сообщил Э.Сноуден.

Управление программой TEMPORA, вероятно, велось из Центра правительственной связи Британии - спецслужбы, которая обеспечивает защиту информации британского правительства и армии. Для массового получения данных были задействованы механизмы, которые позволяли взаимодействовать непосредственно с Интернет-провайдерами.

"Власти Великобритании не подтверждали, но и никогда не отрицали существование TEMPORA", - отмечается в судебном коммюнике.

Истцами по делу стали 16 юридических и физических лиц: в частности, неправительственная организация "Big Brother Watch", ряд других правозащитных организаций в сфере журналистики, а также бывшая журналистка британской газеты "Гардиан" Элис Росс.

В решении страсбургского суда по делу "Big Brother Watch" и другие против Британии", говорится, что само существование программы массового сбора данных и наблюдения не является нарушением Конвенции.

Однако суд постановил, что методы программы должны соответствовать установленным правовым нормам. Так, ЕСПЧ постановил, что Лондоном была нарушена статья 8, гарантирующая право на уважение частной и семейной жизни.

Согласно решению ЕСПЧ, в процессе сбора данных осуществлялся недостаточный контроль как в выборе Интернет-пользователей, за которыми производилось наблюдение, так и в выборе конкретной информации для изучения.

В постановлении указано, что "режим получения информации от провайдеров коммуникационных услуг нарушает статью 8, поскольку это идет вразрез с законом, а также программа массового наблюдения и режим получения информации от провайдеров коммуникационных услуг нарушают статью 10 Конвенции, поскольку не обеспечивает достаточную защиту конфиденциальных журналистских материалов".

Также в иске заявители попытались обжаловать законность обмена данными между иностранными государствами и получение информации от провайдеров коммуникационных услуг. Однако ЕСПЧ счел, что "режим обмена информаций с иностранными правительствами не нарушает ни статью 8, ни статью 10".

В рамках этого дела рассмотрена серия жалоб, по итогам рассмотрения первой части из них истцам решено присудить 150 тыс. евро, а по итогам второй части - 35 тыс. евро.

Э.Сноуден, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США, в 2013 году передал журналистам британской газеты "Гардиан" и американской газеты "Вашингтон пост" информацию о массовом негласном наблюдении за гражданами. После этого он бежал в Россию, где получил политическое убежище.

Big Brother Watch является британской неправительственной организацией, которая была основана в конце 2009 года. На официальном вебсайте организации отмечается, что целью ее деятельности является защита британцев от наблюдения со стороны государства и от вмешательства в их частную жизнь.

1тэ 1эф ар ан

Neuer Inhalt Horizontal Line