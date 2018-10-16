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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 22:39 16.10.2018 - 22:39

Лондон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Два британских разведывательных самолета во вторник совершили пролеты вблизи территории Сирии, где развернуты российские зенитные ракетные системы С-300, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, во вторник к югу от Сирии в воздушном пространстве Иордании и Израиля были зафиксированы полеты двух разведчиков британских ВВС.

В частности, самолет радиоэлектронной разведки RC-135W, летевший из Ирака, способный вскрывать дислокацию и режим работы систем ПВО вероятного противника, совершил полет вблизи южных границ Сирии, находясь в воздушном пространстве Иордании и Израиля. В это же время вблизи южных границ Сирии был также замечен британский разведчик Global Express Sentinel R.1 с бортовым номером RRR9985, летевший в направлении Ирака через воздушное пространство Израиля и Иордании.

Как сообщалось, в минувший четверг два самолета британских ВВС также совершили разведывательные полеты вблизи Сирии. У побережья Сирии в течение не менее трех часов курсировал британский стратегический разведывательный самолет RC-135V с бортовым номером ZZ666, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит. Самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника, осуществлял полет вдоль побережья Сирии, находясь над международными водами Средиземного моря.

Вслед за ним вблизи Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском порту Тартус был зафиксирован полет самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления британских ВВС Sentry AEW.1 (AWACS).

1нв жг

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