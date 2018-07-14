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Этот контент был опубликован 14 июля 2018 г. 17:25 14.07.2018 - 17:25

*** Но это основная версия

Лондон. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Основная версия британских следователей подразумевает, что отправляющее вещество в Солсбери и Эймсбери происходит из одной и той же партии, однако полной уверенности в этом вопросе пока нет, заявили в субботу в "Скотленд-Ярде".

"Продолжается работа, направленная на то, чтобы определить, происходит ли отравляющее вещество (найденное в Эймсбери - ИФ) из той же партии, что вещество, использованное в Солсбери в марте против Сергея и Юлии Скрипаль. Это остаётся основной линией следствия", - отмечается в заявлении полиции.

Как сообщалось, по версии британской полиции, в марте в Солсбери были целенаправленно отправлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Врачам удалось спасти им жизнь. Британская сторона обвиняет в произошедшем Россию. В Москве эти обвинения отвергают.

В июле в Эймсбери от отравляющего вещества пострадали двое британцев. Один из них скончался, второй госпитализирован. Следствие считает, что это отравление было случайным.

В обоих случаях, по данным Лондона, было использовано вещество "Новичок".

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