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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 19:40 09.07.2018 - 19:40

Лондон. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Члены Консервативной партии Великобритании, вероятно, набрали достаточное количество голосов, чтобы инициировать процедуру вынесения вотума недоверия премьеру Великобритании Терезе Мэй и лишить ее лидерства в партии, сообщает в понедельник Би-би-си.

"Циркулируют данные, согласно которым члены парламента от Консервативной партии достигли "магического" числа в 48 писем, необходимых для начала голосования по вопросу доверия", - написала журналистка Лора Куэнссберг в Twitter.

Она отметила, что пока неясно, правдивы ли эти сообщения.

Исполнительный редактор британской версии издания "Хаффингтон пост" Пол Во считает слухи безосновательными.

"Дикие слухи о том, что 48 писем, необходимых для голосования о доверии, были переданы (главе соответствующего комитета - ИФ). Мне говорят, что эти слухи лишены оснований", - написал П.Во.

Беспокойство о возможном голосовании о доверии Т.Мэй от ее партии вызвано недавней отставкой сразу двух министров-консерваторов: министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса и главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, отмечает газета "Сан". Перед отставкой министров СМИ неоднократно писали о разногласиях в рядах министров из-за Brexit.

В то же время, телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на собственный опрос сообщает, что 64% британцев не верят, что Т.Мэй сможет добиться наилучшего исхода переговоров Великобритании с ЕС по Brexit, 22% считают, что она сможет обеспечить наилучшую сделку с ЕС.

Британское законодательство подразумевает, что для того, чтобы инициировать голосование по выражению недоверия лидеру партии, 15% членов Консервативной партии в парламенте, лидером которой является Т.Мэй, должны написать письма главе комитета 1922 Грэхему Брэйди. В комитет 1922 входят рядовые депутаты Консервативной партии.

В настоящее время 15% членов Консервативной партии в парламенте - это 48 человек.

Комитет, согласно правилам, рассматривает поступившие письма, и решает, проводить или не проводить голосование.

В голосовании смогут участвовать 310 членов парламента, для того, чтобы Т.Мэй осталась на позиции лидера партии, ей необходимо простое большинство, пишет газета "Дэйли телеграф".

На Даунинг-стрит, как пишут британские СМИ, заявили, что Т.Мэй готова бороться за свою должность.

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