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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 11:01 14.09.2018 - 11:01

Лондон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон подозревает в причастности к отравлению в Солсбери, пообещали главному редактору RT Маргарите Симоньян передать ей фотографии своего визита в собор города Солсбери, но пока этого не сделали, сообщают в пятницу британские СМИ со ссылкой на интервью М.Симоньян программе BBC Newsnight.

"Они сказали мне, что если они найдут эти снимки, они пошлют мне их в WhatsApp. Я все еще жду. У них с собой их не было", - сказала М.Симоньян.

Телефон, с которого А.Петров и Р.Боширов звонили М.Симоньян, по ее словам, сейчас недоступен.

"Я пыталась позвонить им по телефону, с которого они мне звонили, но он был вне зоны доступа. Они сказали, что если они найдут фотографии, они мне их отправят, но я все еще жду", - заявила М.Симоньян.

Также она рассказала, что перед тем, как дать интервью А.Петров и Р.Боширов запросили несколько условий.

"И одним из условий было то, что нельзя задавать вопросы, которые позволят СМИ вычислить их окружение или их партнеров по бизнесу, или их родственников, или их одноклассников, кого бы то ни было", - отметила М.Симоньян.

По ее словам, мужчины заявили, что "это их первое и последнее интервью СМИ".

"У меня нет никаких причин верить им, я не знаю их, я с ними жизнь не проводила, они не мои друзья. Но у меня не больше причин и верить спецслужбам, которые ранее уже лгали", - сказала М.Симоньян в интервью BBC Newsnight.

Ранее в четверг двое подозреваемых по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - Александр Петров и Руслан Боширов - в интервью телеканалу Russia Today (RT) назвали бредом предположение о наличии у них отравляющего вещества нервнопаралитического действия под названием "Новичок" во время поездки в Великобританию.

При этом они сообщили, что побывали в Солсбери как туристы, и не являются агентами ГРУ. По их словам, в Англию они приехали 2 марта, а на следующий день прибыли в Солсбери. Покинули Великобританию мужчины 4 марта. Они отметили, что Солсбери является туристическим городом со знаменитым во всей Европе собором.

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