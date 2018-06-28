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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 12:53 28.06.2018 - 12:53

Лондон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Сотрудники британской разведки стали свидетелями жестокого обращения с подозреваемыми в терроризме заключенными со стороны США после терактов 11 сентября 2001 года, но не предприняли каких-либо действий, пишет в четверг газета "Индепендент" со ссылкой на доклад профильного парламентского комитета.

"Комитет по разведке и безопасности пришел к выводу, что британские власти закрывали глаза на жестокое обращение с арестантами со стороны властей США. Британские спецслужбы с самого начала знали, что это (пытки - ИФ) происходит", - отмечает газета.

Депутаты узнали, что "британские спецслужбы, по крайней мере, 13 раз видели, как арестантов подвергают пыткам. Также арестанты сами сообщили британцам "о 25 случаях пыток, а в 128 случаях они жаловались на жестокое обращение со стороны иностранных структур".

При этом в докладе отмечается, что "нет никаких доказательств того, что британские служащие сами принимали участие в пытках". Однако также говорится, что службы Великобритании "играли активную роль в передаче подозреваемых в руки соответствующих структур, зная, что они столкнутся с бесчеловечным обращением".

1кю аю об

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