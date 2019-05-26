Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 0:04

Берлин. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Британские сторонники Brexit, которые поддержали Brexit Party под руководством бывшего лидера "Партии независимости Соединенного Королевства" (UKIP) Найджела Фаража, лидируют на выборах в Европарламент, об этом говорят первые результаты голосования, сообщает "Би-би-си".

Партия Фараджа получает 31,5% голосов, а Консервативная партия премьер-министра Терезы Мэй и оппозиционная Лейбористская партия Джереми Корбина сильно теряют в голосах, пока, правда, не сообщается, в какой степени - подсчет голосов еще ведется.

В голосовании, проходящем в 12 избирательных регионах Великобритании, принимали участие как традиционные политические силы, такие как Консервативная партия, оппозиционная Лейбористская партия, Шотландская национальная партия, Партия либеральных демократов и т.д., так и новые партии - и Независимая группа, созданная депутатами Лейбористской партии из-за несогласия с политикой лидера лейбористов Джереми Корбина.

Если бы Brexit состоялся, как планировалось изначально, 29 марта 2019 года, то в Европарламент сейчас избирали бы 705 депутатов. Но с учетом проведения европейских выборов в Великобритании количество депутатских кресел в ЕП пока останется прежним: 751.

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