Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 20:20

Лондон. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - С четверга в Великобритании начнутся клинические испытания на людях вакцины против COVID-19, сообщает во вторник телеканал Sky News со ссылкой на министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока.

Ученые планируют протестировать вакцину примерно на 500 добровольцах к середине мая, и, если все пройдет успешно, тестирование распространят на тысячи других желающих.

Вторая половина из 500 испытуемых в рамках исследования получит другой вариант вакцины. Затем ученые будут отслеживать состояние вакцинированных и выявлять, заразился ли кто-то из них коронавирусом.

В Великобритании над вакциной работают сразу две научные группы: из Оксфордского университета и из Имперского колледжа Лондона.

Вскоре после того, как стало известно о начале исследования на людях в Оксфордском университете, Имперский колледж Лондона опубликовал в соцсетях объявление о том, что ищет добровольцев, готовых поучаствовать в испытаниях вакцины от COVID-19. Ожидается, что там испытания вакцины на людях начнутся в июне.

Испытание вакцин на животных в Имперском колледже начали еще в феврале.

Хэнкок пообещал направить 42,5 млн фунтов стерлингов на финансирование обеих исследовательских групп.

В настоящее время в мире более 70 стран работают над созданием вакцины от COVID-19. Великобритания станет одной из немногих стран наряду с США и Китаем, испытывающих вакцину на людях.

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