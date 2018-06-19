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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 19:06 19.06.2018 - 19:06

Лондон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Британские ученые присоединились к гонке по созданию бананов, устойчивых к болезням и климатическим изменениям, которые угрожают доступности или даже полному уничтожению этих популярных плодов, сообщает Guardian.

Только жители Великобритании ежегодно съедают более 5 млрд штук бананов, а во многих бедных странах они является основным продуктом питания. Объем мирового экспорта бананов оценивается в $13 млрд в год.

Однако глобальным поставкам угрожает болезнь, поражающая плантации в Австралии, Юго-Восточной Азии, некоторых частях Африки и на Ближнем Востоке. По мнению экспертов, фузариозное увядание (фузариозный вилт) бананов, известное как панамская болезнь, может перекинуться на Латинскую Америку, главного экспортера бананов, и ученые пытаются найти средство защиты от вызывающего болезнь грибка.

Британская Tropical Biocentric получила от инвесторов $10 млн на исследования и пытается вывести генетически модифицированные резистентные бананы Кавендиша. На этот сорт сейчас приходится 99,9% мировой торговли после того, как более вкусная разновидность бананов была уничтожена болезнью в 1950-х годах.

"В развитых странах мы склонны принимать бананы, как нечто само собой разумеющееся. Банан, выращенный в Коста-Рике и доставленный в английский супермаркет, стоит меньше, чем яблоко из соседнего сада", - отмечает главный исполнительный директор Tropical Biocentric Гилан Гершон.

"Но люди начинают волноваться, - предупреждает он. - Это растение широко клонируется, поэтому, когда появляется болезнь, способная убить одно растение, она может потенциально стереть с лица земли целую индустрию".

Служба финансово-экономической информации

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