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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 12:09 14.03.2018 - 12:09

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Британские полицейские проводят осмотр автомобиля, который принадлежит отравленному в британском Солсбери экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю, передает в среду британский телеканал "Скай ньюс".

На своем сайте он опубликовал фотографию, на которой видны четыре человека в костюмах химзащиты, стоящие около автомобиля марки BMW.

Кроме того, как отмечает телеканал, британские следователи просят обратиться в полицию любого, кто видел С.Скрипаля и его дочь Юлию в автомобиле в районе Солсбери с 13:00 до 13:45 по местному времени в воскресенье, 4 марта.

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению С.Скрипаля и его дочери.

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