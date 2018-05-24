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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 19:33 24.05.2018 - 19:33

Лондон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, в четверг совершил новый многочасовой полет вблизи Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, британский разведчик с бортовым номером ZZ665 позывным RRR7263, вылетевший с авиабазы Уоддингтон в Англии, сначала совершил пролет вдоль северной границы Калининградской области, войдя в небо над Литвой в районе Клайпеды, а затем, перелетев в воздушное пространство Эстонии, не менее двух раз пролетел вблизи западных районов Ленинградской и Псковской областей. На обратном пути, находясь в небе Литвы, британский разведчик в течение более двух с половиной часов курсировал вдоль северной границы Калининградской области, перед тем как взять курс на свою базу.

Это уже второй за последние три дня полет британского разведывательного самолета у западных границ России. При этом характерно, что в последние несколько дней американские разведывательные самолеты сократили регулярность своих полетов вблизи российских границ в регионе Балтики.

Как сообщалось, 22 мая другой разведывательный самолет британских Королевских ВВС - RC-135W с бортовым номером ZZ666 и позывным RRR7256 также совершил полет по аналогичному маршруту. Однако в тот раз он больше времени провел в небе над Эстонией, курсируя около двух часов вблизи Ленинградской и Псковской областей.

нв ар

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