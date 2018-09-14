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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 19:48 14.09.2018 - 19:48

Лондон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет британских королевских ВВС RC-135W в пятницу совершил полет вблизи границ Сирии, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, британский самолет радиоэлектронной разведки с бортовым номером ZZ666 осуществлял полет к юго-западу от границ Сирии, находясь в воздушном пространстве Ирака, Иордании и Израиля.

При этом, как отмечают израильские СМИ, такие полеты в последние две недели совершаются практически ежедневно.

Как сообщалось, во вторник патрульные противолодочные самолеты ВМС США также совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи района нахождения боевых кораблей ВМФ РФ в Восточном Средиземноморье и расположенных у побережья Сирии российских военных баз.

В частности, морской разведчик P-3 Orion и два патрульных противолодочных самолета P-8A Poseidon ВМС США, вылетевшие с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение дня следили за действиями кораблей ВМФ России у берегов Сирии, а также вели разведку около расположенных на сирийском побережье базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе и авиабазы ВКС в Хмеймиме.

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