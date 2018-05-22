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Лондон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, во вторник совершил многочасовой полет вблизи Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, британский разведчик с бортовым номером ZZ666 позывным RRR7256, вылетевший с авиабазы Уоддингтон в Англии, сначала совершил пролет вдоль северной границы Калининградской области, находясь в небе Литвы, а затем, перелетев в воздушное пространство Эстонии, около двух часов курсировал вблизи Ленинградской и Псковской областей. На обратном пути, находясь в небе Литвы, британский разведчик осуществил еще несколько пролетов вдоль северной границы Калининградской области перед тем как взять курс на свою базу.

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Интерфакс