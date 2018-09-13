Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 14:00 13.09.2018 - 14:00

Лондон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Член британского парламента от Солсбери Джон Глен в четверг заявил, что заявления в интервью RT двух подозреваемых по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не заслуживают доверия.

"Заявления Петрова/Боширова являются неправдоподобными и не соответствуют данным разведслужб, которые мы имеем относительно этих людей", - написал Дж.Глен в своем аккаунте в Twitter.

При этом, в своем сообщении в соцсети он допустил ошибку, написав фамилию одного из подозреваемых как "Боришов".

"Я рад, что Александр Петров и Руслан Боширов (в оригинальной версии сообщения - Боришов - ИФ) смогли посмотреть достопримечательности мирового уровня, которые представлены в Солсбери. Но очень странно было бы проделать весь этот путь только ради двух дней, перевозя в своем багаже "Новичок"", - добавил он.

Ранее в четверг двое подозреваемых по этому делу - Александр Петров и Руслан Боширов - в интервью телеканалу Russia Today (RT), назвали бредом предположение о наличии у них отравляющего вещества нервнопаралитического действия под названием "Новичок" во время поездки в Великобританию.

При этом, они сообщили, что побывали в Солсбери как туристы, и не являются агентами ГРУ. По их словам, в Англию они приехали 2 марта, а на следующий день прибыли в Солсбери. Покинули Великобританию мужчины 4 марта. Они отметили, что Солсбери является туристическим городом со знаменитым во всей Европе собором.

Оба также заявили, что рассчитывают на извинения Лондона за обвинения в отравлении Скрипалей, и сказали, что им "страшно, напуганы, опасаются, не знают, что будет завтра".

5 сентября британская полиция заявила, что следствие готово предъявить обвинение двум россиянам по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери. Согласно опубликованным на сайте Скотланд-Ярда фотографиям подозреваемых, их имена - Александр Петров и Руслан Боширов.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line