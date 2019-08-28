Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 15:31

Лондон. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Композитор Голдштейн, известный по работе с режиссером Мартином Скорсезе, погиб вместе с супругой и ребенком в результате авиакатастрофы в швейцарских Альпах, сообщает в среду британская газета "Дейли миррор".

"Джонатан Голдштейн, работавший на "Мысом страха" Мартина Скорсезе и его супркга Ханна летели из Швейцарии в Италию в воскресенье утром, когда их самолет потерпел крушение и сгорел", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на борту также находился их маленький ребенок. Предположительно, композитор сам пилотировал самолет.

Местная полиция засвидетельствовала смерть трех человек.

Джонатан Голдтейшн принял участие в записи саундтрека к фильму "Мыс страха" Мартина Скорсезе. В 2007 году он был удостоен премии Айвора Новелло за работу над фильмом "Примо".

1мт ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!