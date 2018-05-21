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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 13:32 21.05.2018 - 13:32

Лондон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Британский регулятор в сфере телерадиовещания Ofcom начал три новых расследования в отношении российского телеканала RT, пишет в понедельник "Файнэншл таймс".

"Мы начали три расследования по теме беспристрастности новостей и программ о текущих событиях, которые выходят на RT", - говорится в заявлении представителя регулятора, выдержки из которого приводит газета.

В апреле Ofcom сообщал о семи расследованиях в отношении телеканала RT. Согласно заявлению регулятора, с момента нападения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери в эфире RT было зафиксировано значительное увеличение числа программ, которые требуют исследования как потенциально нарушающие кодекс вещания.

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