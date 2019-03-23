Этот контент был опубликован 23 марта 2019 г. 14:32

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Лондон. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Великобритании Джереми Хант после заявлений об освобождении от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) последнего поселения в Сирии напомнил, что борьба с организацией еще не закончена.

"Сегодняшнее освобождения последней территории с Сирии от ИГ - это историческое достижение. Но борьба еще не окончена. Мы решительно сохраняем нашу приверженность устранить реальную угрозу, которую группировка ИГ и ее токсичная идеология представляет для людей в Сирии, Ираке и по всему миру", - написал он в субботу в Twitter.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала окончательное освобождение территории Сирии от ИГ "исторической вехой", которая была бы невозможна без работы антитеррористической коалиции и британских военных.

Она также подчеркнула, что мировому сообществу не следует "упускать из виду ту угрозу, которую представляет ИГ".

Ополченцы из Сирийских демократических сил (СДС) объявили в субботу об освобождении последней территории, удерживаемой террористической группировкой "Исламское государство".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам, что ИГ в Сирии полностью разгромлена.

1мм ав

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