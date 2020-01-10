Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 4:46

Лондон. 10 января. ИНТЕРФАКС - МИД Великобритании распространил уведомление, в котором британским подданным рекомендуется воздержаться от поездок в Иран.

"С учетом массива информации о том, что рейс 752 МАУ (авиакомпания "Международные авиалинии Украины" - ИФ) был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", а также повышенной напряженностью обстановки, мы советуем британским подданным не ездить в Иран", - говорится в распространенном в пятницу заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

В нем отмечается: "мы также рекомендуем воздержаться от полетов в Иран, из него и внутри него".

"Необходимо срочно провести полное и прозрачное расследование, чтобы установить, что стало причиной катастрофы", - подчеркнул министр.

4 января британское внешнеполитическое ведомство уже распространяло уведомление о нежелательности проездок в Иран и Ирак в связи с напряженной обстановкой, вызванной гибелью в районе багдадского аэропорта иранского военачальника Касема Сулеймани в результате спецоперации американских военных.

1гк мк

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!