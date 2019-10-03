Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 2:32

Лондон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - МИД Великобритании приветствовал договоренности между Россией и Украиной на основе "формулы Штайнмайера".

"Соединенное Королевство приветствует заявления правительств Украины и России, в которых подчеркивается их приверженность достижению мира на востоке Украины", - говорится в распространенном заявлении британского внешнеполитического ведомства.

Государственный министр по дела Европы и Америки британского кабинета Кристофер Пинчер отметил: "Я приветствую этот обнадеживающий шаг вперед в деле установления мира на востоке Украины и высоко оцениваю четкую приверженность президента Зеленского поиску дипломатического решения".

В то же время в заявлении говорится: "Соединенное Королевство разделяет мнение украинского правительства о том, что местные выборы на востоке Украины могут состояться только при надлежащих условиях. К ним относятся всеобъемлющее прекращение огня, вывод иностранных войск и беспрепятственный доступ международных наблюдателей за выборами и средств массовой информации".

"Россия должна сыграть свою роль в прекращении конфликта (...) выполнить свои обязательства по минским соглашениям", - подчеркнул МИД.

Как сообщалось, трехсторонняя контактная группа по урегулированию в Донбассе (Украина, Россия, ОБСЕ) согласовала и одобрила в Минске текст "формулы Штайнмайера" для урегулирования конфликта в Донбассе.

"Формула Штайнмайера", не будучи частью минских соглашений, вытекает из них. Она предусматривает прекращение огня, разведение войск, амнистию, проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ. Касается она и сроков вступления в силу особого статуса ОРДО и ОРЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей).

Бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в 2015 году предложил порядок вступления в силу закона о предоставлении отдельным района Донецкой и Луганской областей особого статуса. Согласно идее, он будет предоставлен на временной основе в день проведения там внеочередных выборов. Постоянно он начнет действовать только после публикации отчета БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования. Эта идея была одобрена на встрече "нормандской четверки" в Париже 2 октября 2015 года. Она получила название "формула Штайнмайера".

1гк ад

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