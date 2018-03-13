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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 13:06 13.03.2018 - 13:06

*** Он считает такой вариант возможным лишь в случае причастности телеканала к данному делу

Лондон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Министр жилищного строительства и бывший министр юстиции Великобритании Доминик Рааб заявил, что не стал бы выступать за запрет на деятельность телеканала RT только из-за того, что тот "занимается пропагандой", сообщает во вторник газета "Гардиан".

"Вообще я выступаю за свободу слова. И я думаю, что люди сами могут составить мнение об RT" , - приводит издание слова Д.Рааба.

По его словам, на нынешнем этапе принять меры против RT будет правильно лишь в случае, если окажется, что телеканал непосредственно причастен к инциденту в Солсбери. При этом "Гардиан" подчеркивает, что на данном этапе ничто не указывает на подобную причастность.

Ранее "Гардиан" опубликовала статью с возможными мерами, которые может принять Великобритания в связи с делом об отравлении в городе Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

В частности, согласно сообщению издания, одной из мер может стать лишение лицензии на работу в Великобритании ряда российских СМИ, в частности RT.

Помимо этого, среди возможных мер числятся высылка российских дипломатов, бойкот чемпионата мира по футболу в Россию, внесение поправок в законопроект об отмывании денег и ужесточение санкций за нарушение прав человека, наращивание военного присутствия НАТО на границах с Россией, отключение российских банков от системы Swift, а также включение России в список стран - спонсоров терроризма.

Как сообщалось, британское правительство пришло к выводу, что за нападением на С.Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия.

"Правительство пришло к выводу, что Россия, вероятнее всего, несет ответственность за это деяние, направленное против Сергея и Юлии Скрипаль", - заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выступая перед членами парламента Великобритании.

В Москве такую позицию считают безосновательной.

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