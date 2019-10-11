Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 10:13

Брюссель. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Британский министр по делам Brexit Стивен Барклай и координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье встретились за завтраком в Брюсселе, чтобы обсудить перспективы возможного соглашения по Brexit, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

На встрече, как ожидается, Барклай проинформирует Барнье по поводу того, удалось ли премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и его ирландскому коллеге Лео Варадкара на переговорах накануне добиться какого-либо прорыва в связи с проблемой соглашения по Brexit.

По итогам встречи в четверг Джонсон заявлял, что к этому соглашению все еще существует "путь". В то же время Варадкар назвал встречу "очень позитивной".

В совместном заявлении по итогам переговоров лидеры отметили, что "продолжают верить в то, что соглашение - в интересах всех".

Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года. Британский парламент принял закон, согласно которому премьер-министр страны Борис Джонсон, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

Предшественница Джонсона на посту премьера Тереза Мэй согласовала с ЕС соглашение, регламентирующее выход Великобритании из этого интеграционного объединения. Однако британский парламент отказался ратифицировать документ. Джонсон же считает те договоренности плохими и пытается добиться других, более выгодных для его страны условий.

1ка 1аю

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