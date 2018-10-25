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Лондон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Великобритания рискует выйти из ЕС без заключения сделки, если ЕС продолжит придерживаться "бескомпромиссного подхода", заявил в четверг министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб, чьи слова приводит телеканал "Скай ньюс".

По словам Д.Рааба, существует "риск остаться без сделки, особенно если ЕС будет применять заведомо бескомпромиссный подход".

В ответ представитель Шотландской национальной партии Питер Грант заявил, что именно правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй "бескомпромиссно".

Д.Рааб в свою очередь заметил, что лучший способ добиться заключения сделки - это согласиться на вариант Т.Мэй.

В июле в пригороде Лондона Чекерс министры кабинета Т.Мэй выработали соглашение, в котором определили условия выхода страны из ЕС. Это план подразумевает сохранение тесной связи с ЕС в ряде областей, в частности, в сфере торговли. Он вызывает критику как со стороны ЕС, так и со стороны ряда британских политиков.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Ожидается, что Великобритания и ЕС в октябре-ноябре 2018 года завершат переговоры и согласуют договоренность о выходе Великобритании из ЕС, однако в последнее время политики все реже высказывают убежденность в том, что этот срок удастся соблюсти. Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

1мм эф ав

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Интерфакс