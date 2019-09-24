Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 13:26

Лондон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Спикер палаты общин Джон Беркоу во вторник подтвердил, что британский парламент возобновит работу в среду в 11:30 по местному времени (13:30 мск), сообщил телеканал Sky news.

Беркоу отметил, что постановление Верховного суда Великобритании о незаконности приостановки работы парламента было "недвусмысленным". При этом, по его словам, попытка воспрепятствовать парламентской деятельности была предпринята в "переломное время для нашей страны (Великобритании - ИФ)"

(ПОСЛЕДУЕТ)

1ви аю

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