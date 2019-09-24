Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 13:45

Лондон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Спикер палаты общин Джон Беркоу во вторник подтвердил, что британский парламент возобновит работу в среду в 11:30 по местному времени (13:30 мск), сообщил телеканал Sky news.

"Я проинструктировал руководителей палаты (общин - ИФ) предпринять необходимые меры для того, чтобы палата общин провела заседание завтра - в 11:30", - заявил Беркоу в эфире телеканала.

Он отметил, что постановление Верховного суда Великобритании о незаконности приостановки работы парламента было "недвусмысленным" и "безоговорочным". При этом, по его словам, попытка воспрепятствовать парламентской деятельности была предпринята в "переломное время для нашей страны (Великобритании - ИФ)", была "незаконной" и "препятствовала исполнению ключевых функций" парламентом.

1ви аю

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